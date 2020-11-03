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В Беларуси запустили энергоблок первой в стране АЭС, Литва в ответ - остановила пропуск электроэнергии из республики

Киев  •  УНН

 • 13779 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в объединенную энергосистему страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное агентство БелТА и профильное министерство республики.

“В 12:03 (11:03 по Киеву — ред.) турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны”, — отметили в ведомстве.

Строительство АЭС ведется рядом с Островцом в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения III+. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в “Росатом”).

“Росатом” отмечает, что первый энергоблок Беларусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, сооруженным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС.

“Поступление первых „атомных“ киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси — историческое событие, знаменующее начало атомной эры для республики. Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России”, — приводятся в сообщении госкорпорации слова ее главы Алексея Лихачева.

В свою очередь, Литва, реагируя на включение в электроэнергетическую сеть Беларусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса, прекратила пропуск электроэнергии из соседней страны. Об этом сообщила компания — оператор электросетей Литвы Litgrid.

“Нашими системами зафиксировано производство электроэнергии на АЭС в Островце (станция находится у города Островец Гродненской области). Реагируя на это, установлен нулевой пропуск для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси”, — говорится в сообщении.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

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