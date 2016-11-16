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Первым шагом к деоккупации Крыма является постоянный правовой мониторинг ООН - П.Климкин

Первым шагом к деоккупации Крыма является постоянный правовой мониторинг ООН - П.Климкин

Киев • УНН

 • 9106 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил с принятием резолюции ООН о правах человека в Крыму и отметил, что первым шагом к деоккупации полуострова является постоянный правовой мониторинг ООН. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю всех со сверхважной резолюцией ГА ООН о правах человека в Крыму. Мир государству-оккупанту: нет серой зоне беззакония и произвола в украинском Крыму", - написал П.Климкин.

Он отметил, что постоянный правозащитный мониторинг ООН является первый шагом к деоккупации украинского Крыма.

Также министр отметил, что отныне формулировка "временная оккупация украинского АРК и Севастополя" будет официально использоваться во всех документах ООН до деоккупации Крыма.

Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым.

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