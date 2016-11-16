Першим кроком до деокупації Криму є постійний правовий моніторинг ООН – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав з прийняттям резолюції ООН про права людини в Криму та зазначив, що першим кроком до деокупації півострову є постійний правовий моніторинг ООН. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаю всіх з надважливою резолюцією ГА ООН про права людини в Криму. Світ державі-окупанту: ні сірій зоні беззаконня та свавілля в українському Криму”, — написав П.Клімкін.
Він зазначив, що постійний правозахисний моніторинг ООН є перший кроком до деокупації українського Криму.
Також міністр наголосив, що відтепер формулювання “тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь” буде офіційно використовуватися в усіх документах ООН до деокупації Криму.
Як повідомляв УНН, третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.