Танки Abrams: в Минобороны рассказали о технических преимуществах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Минобороны рассказали о преимуществах танка Abrams M1A1 SA, передает УНН.
Вооружение
Танк оснащен 120 мм гладкоствольной пушкой M256 с боекомплектом 40 выстрелов. Эффективная дальность стрельбы пушки стандартным боеприпасом составляет 3 км, и она сопоставима с возможностями распиаренного и неоднократно демилитаризованного в Украине Т-90М «Прорыв». Соответствующий показатель у танков Т-72Б3 и Т-80 хуже – от 1,5 - 2,2 км. В своем распоряжении Abrams имеет также подкалиберный боеприпас M829, который в модификации А3, способен пробивать не менее 700 мм брони на расстоянии 2 км.
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Система управления огнем
На M1A1 SA в основной прицел наводчика встроены улучшенный лазерный дальномер и тепловизионная камера, прицел имеет стабилизацию в 2 плоскостях. Дальномер способен точно просчитывать дальности от 200 до 7990 метров, для принятия баллистического решения - 3990 м. Командир танка также получил новый стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль, который позволяет вести прицельный огонь из крупнокалиберного пулемета в движении. Танк имеет цифровую систему управления и контроля Blue Force Tracking (распознавание «свой-чужой»).
Защита
Лобовая броня башни и корпуса M1A1 оснащена усовершенствованной композитной броней, усиленной сеткой из обедненного урана для лучшей защиты (не устанавливается на экспортные варианты).
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С 2021 года все Abrams оснащаются израильской системой активной защиты Trophy APS, которая защищает танк от противотанковых управляемых и неуправляемых ракет. Система создает над танком защитную контролируемую полусферу, отслеживая потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине ракеты на подлете направленным взрывом.
Маневренность
Несмотря на значительную массу и изрядный аппетит газотурбинного двигателя AVCO Lycoming AGT-1500, танк способен развивать скорость 72 км по шоссе и 48 км по бездорожью. Газотурбинный двигатель тише и имеет больший моторесурс, чем дизельный.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о прибытии американских танков Abrams в Украину. Немного ранее об этом писали The New York Times со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США.
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