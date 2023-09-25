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"Хороші новини від міністра Умєрова": Зеленський заявив про прибуття танків Abrams в Україну

"Хороші новини від міністра Умєрова": Зеленський заявив про прибуття танків Abrams в Україну

Київ • УНН

 • 1205815 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок повідомив, що міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про прибуття американських танків Abrams в Україну, передає УНН.

Цитата

"Щоденна синхронізація за основними безпековими напрямами", - зазначив Зеленський у соцмережах.

"Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - повідомив Зеленський.

Як зазначив Глава держави, були і доповіді щодо воєнної ситуації – Головком, СЗР, ГУР МО, СБУ. "Рухаємося вперед", - вказав він.

З його слів, була доповідь і міністра внустрішніх справ Ігоря Клименка. "Ліквідація наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів. Допомога постраждалим. Прикриття Одещини – пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", - зазначив Президента.

Також, з його слів, говорили про підготовку до зими. "Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і «Пунктів незламності». Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", - вказав Глава держави.

Раніше

The New York Times з посиланням на двох представників Міністерства оборони США повідомило, що перші танки Abrams були доставлені в Україну.

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