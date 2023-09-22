Данія передала Україні Leopard 1A5, але не всі танки справні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Данія передала Україні 20 танків Leopard 1A5, але 12 з них виявилися несправними. Про це повідомив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен для TV2, передає УНН.
Деталі
Данія передала Україні 20 танків Leopard 1A5 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Однак 12 із них виявилися несправними.
Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен підтвердив, що на деяких танках є проблеми. За його словами, це незначні несправності, які будуть усунуті в найближчі тижні.
“На десяти танках, які вже є в Україні, за даними німецької влади, є низка дрібних несправностей. Ці помилки виправляє українська оборона”, - повідомив Лунд Поульсен.
Він додав, що є й танки, які мають більші несправності.
“Ще десять танків передали Україні, але досі знаходяться в Польщі. Згідно з інформацією, два з цих танків мають серйозні несправності”, - підсумував Троелс Лунд Поульсен.
Загалом, зазначається, що серйозні чи незначні несправності були виявлені у 12 із 20 танків, які Данія наразі передала Україні.
Доповнення
Танки Leopard 1A5, які Данія передала Україні, були зняті з експлуатації в 2005 році. Танки були зняті з експлуатації, оскільки Данія перейшла на використання нових танків Leopard 2.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1A5, обіцяних Києву.