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Дания передала Украине Leopard 1A5, но не все танки исправны

Дания передала Украине Leopard 1A5, но не все танки исправны

Киев • УНН

 • 271173 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Дания передала Украине 20 танков Leopard 1A5, но 12 из них оказались неисправными. Об этом сообщил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен для TV2, передает УНН.

Детали

Дания передала Украине 20 танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Однако 12 из них оказались неисправными.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен подтвердил, что на некоторых танках есть проблемы. По его словам, это незначительные неисправности, которые будут устранены в ближайшие недели.

“На десяти танках, которые уже есть в Украине, по данным немецких властей, есть ряд мелких неисправностей. Эти ошибки исправляет украинская оборона”, - сообщил Лунд Поульсен.

Он добавил, что есть и танки, которые имеют более крупные неисправности.

“Еще десять танков передали Украине, но до сих пор находятся в Польше. Согласно информации, два из этих танков имеют серьезные неисправности”, - подытожил Троелс Лунд Поульсен.

В общем, отмечается, что серьезные или незначительные неисправности были обнаружены в 12 из 20 танков, которые Дания сейчас передала Украине.

Дополнение

Танки Leopard 1A5, которые Дания передала Украине, были сняты с эксплуатации в 2005 году. Танки были сняты с эксплуатации, поскольку Дания перешла на использование новых танков Leopard 2.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1A5, обещанных Киеву. 

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