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Шведські танки Stridsvagn 122 уже в Україні - ЗС Швеції

Шведські танки Stridsvagn 122 уже в Україні - ЗС Швеції

Київ • УНН

 • 190348 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Десяток шведських бойових танків Stridsvagn 122 уже в Україні, повідомили у Збройних силах Швеції, пише УНН.

Деталі

"Наразі десяток шведських бронетанків (Stridsvagn 122) перебувають на полі бою в Україні. Укомплектовані українськими екіпажами, які пройшли підготовку у Швеції", - ідеться у повідомленні.

У ЗС Швеції вказують, що Stridsvagn 122 шведською називають німецький броньований танк Leopard 2.

Як повідомляється, "танки вже деякий час перебувають в Україні".

Зазначається, що раніше Швеція мала 120 танків; "десяту частину з них передано в дар Україні".

"На мою думку, це було абсолютно правильне рішення пожертвувати танки. Однак це, очевидно, далося взнаки боєздатності армії. Тому нам необхідно якнайшвидше закупити нові танки, щоб ще більше збільшити їхню кількість", - зазначив командувач армії країни Джонні Ліндфорс.

Нагадаємо

Швеція не виключала відправку Україні танків Stridsvagn 122 ще у січні.

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