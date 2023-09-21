Шведские танки Stridsvagn 122 уже в Украине - ВС Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Десяток шведских боевых танков Stridsvagn 122 уже в Украине, сообщили в Вооруженных силах Швеции, пишет УНН.
Детали
"Сейчас десяток шведских бронетанков (Stridsvagn 122) находятся на поле боя в Украине. Укомплектованы украинскими экипажами, которые прошли подготовку в Швеции", - говорится в сообщении.
В ВС Швеции указывают, что Stridsvagn 122 на шведском называют немецкий бронированный танк Leopard 2.
Как сообщается, "танки уже некоторое время находятся в Украине".
Отмечается, что ранее Швеция имела 120 танков; "десятая часть из них передана в дар Украине".
"По моему мнению, это было абсолютно правильное решение пожертвовать танки. Однако это, очевидно, сказалось на боеспособности армии. Поэтому нам необходимо как можно быстрее закупить новые танки, чтобы еще больше увеличить их количество", - отметил командующий армией страны Джонни Линдфорс.
Напомним
Швеция не исключала отправку Украине танков Stridsvagn 122 еще в январе.