Канада планує передати Україні танки Leopard 2 в рамках військової допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Канада в п'ятницю оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів доларів. Ця допомога включатиме більше танків Leopard 2, а також нові санкції проти росії, передає УНН із посиланням на CTV News.
Деталі
Видання зазначає, що федеральний уряд оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів доларів протягом наступних кількох років.
Зазначається, що Канада надасть Україні додаткові танки Leopard 2 в рамках своєї військової допомоги. Ця допомога пов'язана з червневим зобов'язанням Канади надати технічну допомогу в ремонті танків, переданих союзниками Україні.
Крім того, також буде оголошено про нові санкції проти росії.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Однак відомо, що сторони будуть говорити про оборонні потреби України та подальшу підтримку нашої держави.