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Канада планирует передать Украине танки Leopard 2 в рамках военной помощи - СМИ

Канада планирует передать Украине танки Leopard 2 в рамках военной помощи - СМИ

Киев • УНН

 • 107751 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Канада в пятницу объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 650 миллионов долларов. Эта помощь будет включать больше танков Leopard 2, а также новые санкции против россии, передает УНН со ссылкой на CTV News.

Детали

Издание отмечает, что федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 650 миллионов долларов в течение следующих нескольких лет.

Отмечается, что Канада предоставит Украине дополнительные танки Leopard 2 в рамках своей военной помощи. Эта помощь связана с июньским обязательством Канады оказать техническую помощь в ремонте танков, переданных союзниками Украине.

Кроме того, также будет объявлено о новых санкциях против россии.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Однако известно, что стороны будут говорить об оборонных потребностях Украины и дальнейшей поддержке нашего государства. 

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