Зеленський зустрівся з прем’єром Канади: про що говоритимуть

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“Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни — це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою — військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги”, — сказав Зеленський.

Зазначається, що сторони обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави, а також розширення можливостей для економічної та інвестиційної співпраці.

Крім того, Зеленський та Трюдо візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів і зустрінуться з представниками ЗМІ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Канади зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом.