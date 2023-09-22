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Зеленский встретился с премьером Канады: о чем будут говорить

Зеленский встретился с премьером Канады: о чем будут говорить

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Однако известно, что стороны будут говорить об оборонных потребностях Украины и дальнейшей поддержке нашего государства, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Цитата

“Спасибо за вашу поддержку с первых дней полномасштабной войны — это телефонные звонки, а также реальные шаги вашего правительства и всех канадцев. Спасибо вашей прекрасной стране! Я хочу поблагодарить за то, что в этот трудный период вы приняли украинцев, помогаете нам на поле боя — военная, финансовая, гуманитарная помощь. Спасибо, что вы с нами, что вы стоите ради нашей победы”, — сказал Зеленский.

Отмечается, что стороны обсудят оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку нашего государства, а также расширение возможностей для экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, Зеленский и Трюдо примут участие в подписании двусторонних документов и встретятся с представителями СМИ.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Канаду встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и выступит перед канадским парламентом.

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