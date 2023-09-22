Зеленський розповів про очікування від візиту до Канади: оборонна співпраця та посилення економічних зв’язків

Цитата

«Переговори з прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із Генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку», - йдеться у повідомлені.

Доповнення

22 вересня президент України Володимир Зеленський разом з першої леді Оленою Зеленською прибули до Канади.

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