Канада виділить понад 24 млн дол на системи ППО для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн дол США) на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Блер повідомив, що Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн дол США) в очолюване Великою Британією партнерство, яке закупить для України обладнання протиповітряної оборони, щоб допомогти їй відбити атаки російських ракет і безпілотників.
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«У своїй заяві Блер повідомив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні 500 млн канадських дол (близько 400 млн доларів США) і візьме участь у багатонаціональних зусиллях з навчання українських пілотів на винищувачах.