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Канада виділить понад 24 млн дол на системи ППО для України

Канада виділить понад 24 млн дол на системи ППО для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн дол США) на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає УНН з посиланням на The Guardian. 

Деталі

Блер повідомив, що Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн дол США) в очолюване Великою Британією партнерство, яке закупить для України обладнання протиповітряної оборони, щоб допомогти їй відбити атаки російських ракет і безпілотників.

Цитата

«У своїй заяві Блер повідомив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні 500 млн канадських дол (близько 400 млн доларів США) і візьме участь у багатонаціональних зусиллях з навчання українських пілотів на винищувачах.

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