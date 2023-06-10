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Дополнительные ракеты и снаряды: Трюдо объявил о новой военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине 500 млн канадских долл. (около 400 млн долларов США) и примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов на истребителях. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Дополнительные ракеты и снаряды: Трюдо объявил о новой военной помощи Украине

Цитата

«Наш бюджет расширен до двух миллиардов кредита правительству Украины с целью поддержки Украины, восстановления и реконструкции. Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 млн долл нового финансирования для военной помощи», - сказал Трюдо.

Детали

По его словам, Канада передаст украинским военным 287 дополнительных ракет AIM-7 Sparrow и 10 тыс. снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того Трюдо сообщил, что Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

«Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками Leopard», - сказал он.

Дополнение

Ранее со ссылкой на журналиста сообщалось, что Канада присоединится к группе стран, которые обучают украинских пилотов, и выделит 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь Украине.

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