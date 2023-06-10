Дополнительные ракеты и снаряды: Трюдо объявил о новой военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине 500 млн канадских долл. (около 400 млн долларов США) и примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов на истребителях. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
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«Наш бюджет расширен до двух миллиардов кредита правительству Украины с целью поддержки Украины, восстановления и реконструкции. Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 млн долл нового финансирования для военной помощи», - сказал Трюдо.
Детали
По его словам, Канада передаст украинским военным 287 дополнительных ракет AIM-7 Sparrow и 10 тыс. снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того Трюдо сообщил, что Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских летчиков на истребителях F-16.
«Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками Leopard», - сказал он.
Дополнение
Ранее со ссылкой на журналиста сообщалось, что Канада присоединится к группе стран, которые обучают украинских пилотов, и выделит 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь Украине.