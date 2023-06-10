Додаткові ракети та снаряди: Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні 500 млн канадських дол. (близько 400 млн доларів США) та візьме участь у багатонаціональних зусиллях з навчання українських пілотів на винищувачах. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
Цитата
«Наш бюджет розширено до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відновлення та реконструкції. Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 млн дол нового фінансування для військової допомоги», - сказав Трюдо.
Деталі
За його словами, Канада передасть українським військовим 287 додаткових ракет AIM-7 Sparrow та 10 тис. снарядів калібром 155 міліметрів.
Окрім того Трюдо повідомив, що Канада приєднається до багатонаціональних зусиль з навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
«Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також приєднаємося до ініціативи навчань з управління танками Leopard», - сказав він.
Доповнення
Раніше з посиланням на журналіста повідомлялося, що Канада приєднається до групи країн, які навчають українських пілотів, і виділить 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.