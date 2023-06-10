Канада виділить близько 400 млн доларів на військову допомогу Україні - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Канада приєднається до групи країн, які навчають українських пілотів, і виділить 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні. Про це повідомила канадська журналістка Крістал Гумансінгх, передає УНН.
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«У Києві Канада оголосила, що долучиться до групи країн, які навчають українських пілотів, виділить 500 мільйонів доларів нового військового фінансування, долучиться до групи технічного обслуговування Leopard 2 у центрі в Польщі та надасть більше боєприпасів. У цьому списку наведені деякі з основних моментів спільного пресконференційного заходу», - написала вона.
Доповнення
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