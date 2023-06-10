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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Канада виділить близько 400 млн доларів на військову допомогу Україні - журналіст

Київ • УНН

 • 477965 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Канада приєднається до групи країн, які навчають українських пілотів, і виділить 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні. Про це повідомила канадська журналістка Крістал Гумансінгх, передає УНН.

Канада виділить близько 400 млн доларів на військову допомогу Україні - журналіст

Цитата

«У Києві Канада оголосила, що долучиться до групи країн, які навчають українських пілотів, виділить 500 мільйонів доларів нового військового фінансування, долучиться до групи технічного обслуговування Leopard 2 у центрі в Польщі та надасть більше боєприпасів. У цьому списку наведені деякі з основних моментів спільного пресконференційного заходу», - написала вона.

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва з неанонсованим візитом у суботу.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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