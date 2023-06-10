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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Канада выделит около 400 млн долларов на военную помощь Украине - журналист

Киев • УНН

 • 477965 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Канада присоединится к группе стран, обучающих украинских пилотов, и выделит 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь Украине. Об этом сообщила канадская журналист Кристал Гумансингх, передает УНН.

Канада выделит около 400 млн долларов на военную помощь Украине - журналист

Цитата

«В Киеве Канада объявила, что присоединится к группе стран, обучающих украинских пилотов, выделит 500 миллионов долларов нового военного финансирования, присоединится к группе технического обслуживания Leopard 2 в центре в Польше и предоставит больше боеприпасов. В этом списке приведены некоторые из основных моментов совместного пресс-мероприятия», - написала она.

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