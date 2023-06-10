Канада выделит около 400 млн долларов на военную помощь Украине - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Канада присоединится к группе стран, обучающих украинских пилотов, и выделит 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь Украине. Об этом сообщила канадская журналист Кристал Гумансингх, передает УНН.
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«В Киеве Канада объявила, что присоединится к группе стран, обучающих украинских пилотов, выделит 500 миллионов долларов нового военного финансирования, присоединится к группе технического обслуживания Leopard 2 в центре в Польше и предоставит больше боеприпасов. В этом списке приведены некоторые из основных моментов совместного пресс-мероприятия», - написала она.
Дополнение
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