Канада выделит около 400 млн долларов на военную помощь Украине - журналист

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«В Киеве Канада объявила, что присоединится к группе стран, обучающих украинских пилотов, выделит 500 миллионов долларов нового военного финансирования, присоединится к группе технического обслуживания Leopard 2 в центре в Польше и предоставит больше боеприпасов. В этом списке приведены некоторые из основных моментов совместного пресс-мероприятия», - написала она.

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом в субботу.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.