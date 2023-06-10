Зеленский встретился с Трюдо

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«Приветствую в Украине Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды. Несмотря на все попытки россии сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей», - написал Зеленский.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом в субботу.