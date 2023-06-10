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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16248 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский встретился с Трюдо

Киев • УНН

 • 311247 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает УНН.

Зеленский встретился с Трюдо

Цитата

«Приветствую в Украине Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды. Несмотря на все попытки россии сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей», - написал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом в субботу.

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