Зеленский встретился с Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает УНН.
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«Приветствую в Украине Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды. Несмотря на все попытки россии сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей», - написал Зеленский.
Дополнение
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом в субботу.