Зеленський зустрівся з Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає УНН.
Цитата
«Вітаю в Україні Премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та представників і представниць його команди. Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей», - написав Зеленський.
Доповнення
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва з неанонсованим візитом у суботу.