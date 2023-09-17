Канада выделит более 24 млн дол на системы ПВО для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Канада выделит 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн дол США) на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Блэр сообщил, что Канада выделит 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн дол США) в возглавляемое Великобританией партнерство, которое закупит для Украины оборудование противовоздушной обороны, чтобы помочь ей отразить атаки российских ракет и беспилотников.
Цитата
«В своем заявлении Блэр сообщил, что этот взнос является частью военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне», - говориться в сообщении.
Дополнение
Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине 500 млн канадских долл. (около 400 млн долларов США) и примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов на истребителях.