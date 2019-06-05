Первые стыковые матчи УПЛ завершились ничьими
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Во Львове и Одессе состоялись стыковые матчи за право выступить в предстоящем сезоне в Украинской Премьер-лиге по футболу, передает УНН.
Львовские “Карпаты” расписали нулевую ничью против луцкой “Волыни”. Львовяне имели небольшое преимущество во владении мячом и нанесли 12 ударов по воротам против 7-ми, однако взятие ворот так и не произошло.
В другой встрече “Черноморец” не сумел переиграть “Колос” с Ковалевки — 0:0. “Моряки” совершили три удара в створ ворот, а гости из Первой лиги не сумели похвастаться ни одним. А “Черноморец” допустил почти вдвое большим количеством фолов — 11:19.
Добавим, что решение всех вопросов за путевки в УПЛ перенеслось на 8 июня.