Перші стикові матчі УПЛ завершилися нічиїми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Львові та Одесі відбулися стикові матчі за право виступити в майбутньому сезоні в Українській Прем’єр-лізі з футболу, передає УНН.
Львівські “Карпати” розписали нульову нічию проти луцької “Волині”. Львів’яни мали невелику перевагу у володінні м’ячем і завдали 12 ударів по воротах проти 7-ми, однак взяття воріт так і не відбулося.
В іншій зустрічі “Чорноморець” не зумів переграти “Колос” з Ковалівки — 0:0. “Моряки” здійснили три удари в створ воріт, а гості з Першої ліги не зуміли похвастатися жодним. Натомість “Чорноморець” припустився майже вдвічі більшою кількістю фолів — 11:19.
Додамо, що вирішення всіх питань за путівки до УПЛ перенеслося на 8 червня.