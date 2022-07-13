Первые фото с переговоров в Турции: присутствуют все четыре делегации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство национальной обороны Турции опубликовало первые фото четырехсторонних переговоров о возобновлении экспорта из украинских портов, которые ранее сегодня стартовали в Стамбуле, пишет УНН.
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«В павильоне "Календер" началась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, российской федерации и Украины и делегации Организации Объединенных Наций по вопросам безопасной отгрузки морским путем зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах», - сообщили в ведомстве.
Детали
На опубликованных министерством фото делегация Украины и рф сидят за квадратным столом друг напротив друга, по разным сторонам от них – представители Турции и ООН.
Отметим, что переговоры продолжаются около трех часов.
Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
Дополнение
россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.
По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, может к осени объем может достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.
Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.