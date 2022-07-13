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Перші фото з переговорів у Туреччині: присутні всі чотири делегації

Перші фото з переговорів у Туреччині: присутні всі чотири делегації

Київ • УНН

 • 211871 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство національної оборони Туреччини опублікувало перші фото чотиристоронніх переговорів щодо відновлення експорту з українських портів, які раніше сьогодні стартували у Стамбулі, пише УНН.

Цитата

«У павільйоні "Календер" розпочалася чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегації Організації Об'єднаних Націй з питань безпечного відвантаження морським шляхом зерна та продовольства, які очікують в українських портах», - повідомили у відомстві.

Деталі

На опублікованих міністерством фото делегація України та росії сидять за квадратним столом один навпроти одного, по різні боки від них – представники Туреччини та ООН.

Зазначимо, що переговори тривають близько трьох годин.

Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України, вимагаючи зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.

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