Первые дни лета в Украине будут солнечными - синоптики

"К началу июня будет типичная для этого времени погода, ничего чрезвычайного не произойдет. Преимущественно без осадков, завтра только на юге и востоке могут быть местами кратковременные дожди с грозой. До пятого числа вообще без осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

Отметим, что на ближайшую неделю по всей Украине ожидается жаркая погода, а температура днем ​​будет достигать 23-28 градусов тепла.

Как сообщал УНН, штормовое предупреждение объявили во Львовской области.