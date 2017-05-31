Первые дни лета в Украине будут солнечными - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В начале лета в Украине осадков практически не будет. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"К началу июня будет типичная для этого времени погода, ничего чрезвычайного не произойдет. Преимущественно без осадков, завтра только на юге и востоке могут быть местами кратковременные дожди с грозой. До пятого числа вообще без осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.
Отметим, что на ближайшую неделю по всей Украине ожидается жаркая погода, а температура днем будет достигать 23-28 градусов тепла.
Как сообщал УНН, штормовое предупреждение объявили во Львовской области.