Перші дні літа в Україні будуть сонячними - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На початку літа в Україні опадів практично не буде. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“На початок червня буде типова для цього часу погода, нічого надзвичайного не відбудеться. Буде переважно без опадів, завтра тільки на півдні та на сході можуть бути місцями короткочасні дощі з грозою. До п’ятого числа взагалі переважно без опадів”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Зазначимо, що на найближчий тиждень по всій Україні очікується спекотна погода, а температура вдень сягатиме 23-28 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, штормове попередження оголосили на Львівщині.