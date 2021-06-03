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Первые 1000 метров: строительство метро на Виноградаре продолжается

Киев • УНН

 • 15759 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В некоторых СМИ появилась информация о сроках строительства метро на Виноградарь. В ПАО “Киевметрострой” заявили, что их специалисты не давали СМИ таких комментариев. Зато отметили, что строительство двух станций “Мостицкой” и “Проспекта Правды” продолжается, пишет УНН.

Первые 1000 метров: строительство метро на Виноградаре продолжается

В организации заявили, что несмотря на вызовы пандемии "Киевметрострой" прилагает максимум усилий для эффективного выполнения плана работ.

Тунелепроходческий щит, который движется от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец", подошел к отметке в 1000 метров. Ведется подготовка демонтажной камеры для приема оборудования и начала проходки второго тоннеля.

"Были периоды, когда работники бригадами шли на самоизоляцию из-за случаев коронавируса. Также решались моменты с приездом немецких специалистов и доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас делаем все, чтобы наверстать некоторое отставание и в конце 2021 открыть станцию", - пояснил заместитель директора по строительству ПАО "Киевметрострой" Сергей Полянский.

В то же время на "Проспекте Правды" сейчас происходят работы по переносу коммуникаций. Ведется строительство перегонных тоннелей.

Напомним, что на новых станциях метро будут работать около 150 специалистов. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит 100 000 пассажиров ежедневно.

Также для полноценной работы линии и графика поездов закупаются 50 новых вагонов. Средства на новый подвижной состав выделил Европейский банк реконструкции и развития.

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