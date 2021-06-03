Перші 1000 метрів: будівництво метро на Виноградарі триває

В організація заявили, що попри виклики пандемії "Київметробуд" докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт.

Тунелепрохідницький щит, який рухається від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець", підійшов до відмітки в 1000 метрів. Ведеться підготовка демонтажної камери для прийому обладнання та початку проходки другого тунелю.

"Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання і в кінці 2021 року відкрити станцію", - пояснив заступник директора з будівництва ПАТ "Київметробуд" Сергій Полянський.

Водночас на "Проспекті Правди" зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

Нагадаємо, що на нових станціях метро будуть працювати близько 150 фахівців. Очікуваний щоденний пасажиропотік становитиме 100 тисяч пасажирів щоденно.

Також для повноцінної роботи лінії та графіка поїздів закуповуються 50 нових вагонів. Кошти на новий рухомий склад виділив Європейський банк реконструкції та розвитку.