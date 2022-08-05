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Первое с начала вторжения рф судно ожидается в порту Украины завтра - министр

Первое с начала вторжения рф судно ожидается в порту Украины завтра - министр

Киев • УНН

 • 147402 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Судно Fulmar S под флагом Барбадоса, впервые с начала полномасштабного вторжения рф, направляется в морской порт в Украине, судно планирует прибыть туда 6 августа, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

"Ожидается, что Fulmar S прибудет в порт завтра. Первый корабль после полномасштабной российской агрессии, который прибудет в наш порт. Мы готовы набирать обороты и увеличить объем перевалки до более 3 млн тонн зерна в месяц", - указал Кубраков в Twitter.

Детали 

Минобороны Турции указало, что это судно следует для загрузки зерном в порт Черноморска и его уже проинспектировали в рамках зернового соглашения близ Стамбула.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.

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