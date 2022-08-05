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До України прямує ще одне судно для завантаження зерном: його вже проінспектували

До України прямує ще одне судно для завантаження зерном: його вже проінспектували

Київ • УНН

 • 126101 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. До України прямує ще одне судно - Fulmar S під прапором Барбадосу - для завантаження зерном, його вже проінспектувала команда Спільного координаційного центру, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.

Цитата

"Команда Спільного координаційного центру завершила перевірку порожнього судна Fulmar S під прапором Барбадосу, яке прийматиме зерно з порту Чорноморськ", - повідомили у МО Туреччини у Twitter.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı. pic.twitter.com/vzVLxG3atX

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022

Деталі

Перевірку судна здійснили на якірній стоянці на півночі Стамбула.

Тим часом, у МО Туреччини підтвердили, що з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

На борту трьох балкерів Navistar, Rojen та Polarnet 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

Судно Navistar під панамським прапором із 33 тисячами тонн кукурудзи з України до Ірландії вирушило з Одеського порту. Друге судно - Rojen під прапором Мальти - з 13 тисячами тонн кукурудзи вирушило з порту Чорноморськ з України до Англії. Також до Карасу в Туреччині вирушило судно Polarnet під турецьким прапором з 12 тисячами тонн кукурудзи, яке чекало в порту Чорноморськ.

Судна проінспектує Спільний координаційний центр на півночі Стамбула.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.

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