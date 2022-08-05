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В Украину следует еще одно судно для загрузки зерном: его уже проинспектировали

В Украину следует еще одно судно для загрузки зерном: его уже проинспектировали

Киев • УНН

 • 126095 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украину следует еще одно судно - Fulmar S под флагом Барбадоса - для загрузки зерном, его уже проинспектировала команда Совместного координационного центра, сообщили в Минобороны Турции, пишет УНН.

Цитата

"Команда Совместного координационного центра завершила проверку пустого судна Fulmar S под флагом Барбадоса, которое будет принимать зерно из порта Черноморск", - сообщили в МО Турции в Twitter.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı. pic.twitter.com/vzVLxG3atX

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022

Детали

Проверку судна провели на якорной стоянке на севере Стамбула.

Также в МО Турции подтвердили, что из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.

На борту трех балкеров Navistar, Rojen и Polarnet 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Судно Navistar под панамским флагом с 33 тысячами тонн кукурузы из Украины в Ирландию отправилось из Одесского порта. Второе судно – Rojen под флагом Мальты – с 13 тысячами тонн кукурузы отправилось из порта Черноморск из Украины в Англию. Также в Карас в Турции отправилось судно Polarnet под турецким флагом с 12 тысячами тонн кукурузы, которое ждало в порту Черноморск.

Суда проинспектирует Совместный координационный центр на севере Стамбула.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.

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