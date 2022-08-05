Перше з початку вторгнення рф судно очікується в порту України завтра - міністр

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"Очікується, що Fulmar S прибуде до порту завтра. Перший корабель після повномасштабної російської агресії, який прибуде до нашого порту. Ми готові набирати обертів і збільшити обсяг перевалки до більш ніж 3 млн тонн зерна на місяць", - вказав Кубраков у Twitter.

Деталі

Міноборони Туреччини вказало, що це судно прямує для завантаження зерном до порту Чорноморська і його вже проінспектували у межах зернової угоди поблизу Стамбула.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.