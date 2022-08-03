Первое судно с зерном успешно проинспектировали возле Стамбула: показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Первое судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта Одессы, успешно проинспектировала делегация специального Совместного координационного центра возле турецкого Стамбула. Об этом сообщили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и минобороны Турции 3 августа, пишет УНН.
Цитата
"Первое судно Razoni с украинской кукурузой успешно было проинспектировано делегацией специального Совместного координационного центра. Корабль готов продолжить путь в порт Триполи в Ливане", - написал Кубраков в Twitter.
"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Корабль с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре направится в Ливан", - подтвердили в минобороны Турции.
Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
Дополнение
Первое судно с зерном прибыло к Стамбулу 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.