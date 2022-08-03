Первое судно с зерном успешно проинспектировали возле Стамбула: показали фото

Цитата

"Первое судно Razoni с украинской кукурузой успешно было проинспектировано делегацией специального Совместного координационного центра. Корабль готов продолжить путь в порт Триполи в Ливане", - написал Кубраков в Twitter.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Корабль с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре направится в Ливан", - подтвердили в минобороны Турции.

Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh

Дополнение

Первое судно с зерном прибыло к Стамбулу 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.