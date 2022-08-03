Перше судно із зерном успішно проінспектували біля Стамбула: показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перше судно з українською кукурудзою, що вийшло з порту Одеси, успішно проінспектувала делегація спеціального Спільного координаційного центру біля турецького Стамбула. Про це повідомили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міноборони Туреччини 3 серпня, пише УНН.
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"Перше судно Razoni з українською кукурудзою успішно було проінспектовано делегацією спеціального Спільного координаційного центру. Корабель готовий продовжити шлях до порту Тріполі в Лівані", - написав Кубраков у Twitter.
"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Корабель із 27 тисячами тонн кукурудзи пройде через Босфор і невдовзі попрямує до Лівану", - підтвердили у міноборони Туреччини.
Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
Доповнення
Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.