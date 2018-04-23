Первый вопрос - это Украина: в НАТО назвали темы переговоров с РФ

"Первый вопрос, который ставится и обсуждается у нас на любой встрече НАТО и Российской Федерацией, - это ситуация в Украине. Мы никогда не забываем о том, что происходит в Украине. С другой стороны, да, мы провозглашаем такие ценности, как диалог, и когда мы говорим на уровне "военные с военными", то, безусловно, касаемся такого вопроса, как уменьшение рисков на участках, где действует наша, и их сторона", - отметил генерал-лейтенант.

По словам Брукса, это включает такие регионы, как Балтийское море, Черное море, Средиземное море и, безусловно, Сирию.

"Второй вопрос, который мы всегда поднимаем на уровне военных - это прозрачность учений, которые проводят наши стороны. Мы очень прозрачно проводим свои учения, и пытаемся тем самым подать России сигнал, подталкивая их, собственным примером показывая, что принцип прозрачности необходимо сохранять. Собственно, именно эти темы на прошлой неделе мы и обсуждали", - сказал он.

Добавим, в столице Азербайджана Баку 19 апреля встретились главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Напомним, глава миссии Украины при НАТО Пристайко заявил, что взаимодействие Украины с Альянсом не пострадало из-за Венгрии.