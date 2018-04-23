Перше питання - це Україна: у НАТО назвали теми переговорів з РФ

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії. Про це під час прес-конференції сказав генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс, відповідаючи на запитання про теми нещодавніх переговорів між командувачами РФ і НАТО, передає кореспондент УНН.