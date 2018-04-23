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Перше питання - це Україна: у НАТО назвали теми переговорів з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії. Про це під час прес-конференції сказав генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс, відповідаючи на запитання про теми нещодавніх переговорів між командувачами РФ і НАТО, передає кореспондент УНН.

Перше питання - це Україна: у НАТО назвали теми переговорів з РФ

"Перше питання, яке ставиться і обговорюється у нас на будь-якій зустрічі між НАТО і Російською Федерацією, - це ситуація в Україні. Ми ніколи не забуваємо про те, що відбувається в Україні. З іншого боку, так, ми проголошуємо такі цінності, як діалог, і коли ми розмовляємо на рівні "військові з військовими", то, безумовно, торкаємось такого питання, як зменшення ризиків на ділянках, де діє і наша, і їхня сторона", - наголосив генерал-лейтенант.

За словами Брукса, це включає такі регіони, як Балтійське море, Чорне море, Середземне море і, безумовно, Сирію.

"Друге питання, яке ми завжди піднімаємо на рівні військових - це прозорість навчань, які проводять наші сторони. Ми дуже прозоро проводим свої навчання, і намагаємось тим самим подати Росії сигнал, підштовхуючи їх, власним прикладом показуючи, що принцип прозорості необхідно зберігати. Власне, саме ці теми минулого тижня ми й обговорювали", - сказав він.

Додамо, у столиці Азербайджану Баку 19 квітня зустрілися головнокомандувач сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. 

Нагадаємо, голова місії України при НАТО Пристайко заявив, що взаємодія України з Альянсом не постраждала через Угорщину.

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