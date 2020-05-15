Первая партия американской нефти на этой неделе отправится в Беларусь

"На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Это конкурентное соглашение, заключенное американским энерготрейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным во вхождении на белорусский рынок, и выполняет обязательства, которые Соединенные Штаты дали Беларуси в феврале", - говорится в заявлении госсекретаря.

По его словам, Соединенные Штаты "настоятельно призывают Беларусь опираться на прогресс, достигнутый в расширении доступа американских компаний на свой рынок, и провести рыночные, которые способствуют либерализации торговли реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО".

"Эти события помогут Беларуси полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал и обеспечить ее будущее. Соединенные Штаты с нетерпением ждут продолжения укрепления нашего партнерства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось в УНН, в марте текущего года транспортировку нефти в Беларусь начала Украине.