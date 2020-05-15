Перша партія американської нафти цього тижня відправиться у Білорусь

"На цьому тижні перша партія американської нафти відправиться в Білорусь. Ця конкурентна угода, укладена американським енерготрейдером United Energy Trading за сприяння американської фірми Getka і їх польського партнера UNIMOT, зміцнює суверенітет і незалежність Білорусі, демонструє, що Сполучені Штати готові надати торгові можливості американським компаніям, зацікавленим у входженні на білоруський ринок, і виконує зобов'язання, які Сполучені Штати дали Білорусі в лютому", - йдеться у заяві Держсекретаря.

За його словами, Сполучені Штати "настійно закликають Білорусь спиратися на прогрес, досягнутий у розширенні доступу американських підприємств на свій ринок, і провести ринкові, які лібералізують торгівлю реформи, необхідні для просування процесу вступу до СОТ".

"Ці події допоможуть Білорусі повністю розкрити свій торговий та інвестиційний потенціал і забезпечити її майбутнє. Сполучені Штати з нетерпінням чекають продовження зміцнення нашого партнерства", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося в УНН, в березні поточного року транспортування нафти у Білорусь почала Україна.