Перша партія американської нафти цього тижня відправиться у Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Перша партія американської нафти на цьому тижні відправляється до Білорусі. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майкла Помпео, опублікованій у п'ятницю, передає УНН.
"На цьому тижні перша партія американської нафти відправиться в Білорусь. Ця конкурентна угода, укладена американським енерготрейдером United Energy Trading за сприяння американської фірми Getka і їх польського партнера UNIMOT, зміцнює суверенітет і незалежність Білорусі, демонструє, що Сполучені Штати готові надати торгові можливості американським компаніям, зацікавленим у входженні на білоруський ринок, і виконує зобов'язання, які Сполучені Штати дали Білорусі в лютому", - йдеться у заяві Держсекретаря.
За його словами, Сполучені Штати "настійно закликають Білорусь спиратися на прогрес, досягнутий у розширенні доступу американських підприємств на свій ринок, і провести ринкові, які лібералізують торгівлю реформи, необхідні для просування процесу вступу до СОТ".
"Ці події допоможуть Білорусі повністю розкрити свій торговий та інвестиційний потенціал і забезпечити її майбутнє. Сполучені Штати з нетерпінням чекають продовження зміцнення нашого партнерства", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося в УНН, в березні поточного року транспортування нафти у Білорусь почала Україна.