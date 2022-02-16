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15 марта, 19:03 • 101224 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131071 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Первая медаль Украины: фристайлист Абраменко выиграл серебро на Олимпиаде-2022

Киев • УНН

 • 19803 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022 в лыжной акробатике, информирует УНН.

Детали

16 февраля на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся суперфинал мужских соревнований по лыжной акробатике. Украинец Александр Абраменко заработал 116,50 баллов и занял второе место.

Отметим, что это первая медаль Украины на этой Олимпиаде.

"Очень счастлив. Особенно приятно завоевать в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца!" - цитирует слова Абраменко МОК.

Добавим

Золото выиграл китаец Ци Гуанпу (129.00 баллов). Бронзу — представитель ОКР (Олимпийский комитет России) Илья Буров (114,93).

Напомним

Украинский фристайлист Александр Абраменко с первой попытки прошел в финал личных соревнований на зимних Олимпийских играх-2022.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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