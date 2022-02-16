Первая медаль Украины: фристайлист Абраменко выиграл серебро на Олимпиаде-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022 в лыжной акробатике, информирует УНН.
Детали
16 февраля на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся суперфинал мужских соревнований по лыжной акробатике. Украинец Александр Абраменко заработал 116,50 баллов и занял второе место.
Отметим, что это первая медаль Украины на этой Олимпиаде.
"Очень счастлив. Особенно приятно завоевать в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца!" - цитирует слова Абраменко МОК.
Добавим
Золото выиграл китаец Ци Гуанпу (129.00 баллов). Бронзу — представитель ОКР (Олимпийский комитет России) Илья Буров (114,93).
Напомним
Украинский фристайлист Александр Абраменко с первой попытки прошел в финал личных соревнований на зимних Олимпийских играх-2022.