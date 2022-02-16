Перша медаль України: фристайліст Абраменко виграв срібло на Олімпіаді-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Український фристайліст Олександр Абраменко виграв для України першу медаль на Олімпіаді-2022 у лижній акробатиці, інформує УНН.
Деталі
16 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбувся суперфінал чоловічих змагань з лижної акробатики. Українець Олександр Абраменко заробив 116,50 балів та посів друге місце.
Зазначимо, що це перша медаль України на цій Олімпіаді.
"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!" — цитує слова Абраменка МОК.
Додамо
Золото виграв китаєць Ці Гуанпу (129.00 балів). Бронзу — представник ОКР (Олімпійський комітет Росії) Ілля Буров (114,93).
Нагадаємо
Український фристайліст Олександр Абраменко з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань на зимових Олімпійських іграх-2022.