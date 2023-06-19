Период новых возможностей и соблазнов: гороскоп на 19 - 25 июня

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«Эта неделя будет насыщена астрологическими событиями. 21 июня будет день летнего солнцестояния - самая короткая ночь и самый длинный день в году.

В разных верованиях этот день был большим праздником и предки придавали этому событию особую значимость. Считалось, что он обладает огромной солнечной энергией и волшебными свойствами.

С 21 на 22 июня астрологически на небе образуется парад планет: Венера, Луна и Марс в точном соединении с Чёрной Луной (Лилит) в знаке Льва. С одной стороны, нам, в такой праздник солнцестояния, дается возможность учится любить, проявлять милосердие. Также, это подъем больших творческих энергий и новые возможности, особенно для молодого поколения.

А с другой стороны Лилит, планета соблазна и испытаний, многих может толкнуть на измены. В знаке Льва в точном соединении с Марсом обман и испытания в военных вопросах и подъем эго каждого из нас. Особенно опасно, если этот показатель ослепит больших лидеров, что может привести к их ошибкам.

Поэтому, всем нам придется делать духовный и моральный выбор во всех наших делах. Необходимо сохранять чистоту помыслов и любовь. Будьте очень осторожны со своим эго на этой неделе», - считает астролог.

ОВЕН

Первая половина недели будет у вас очень активной, а вторая более спокойная и вам придется заняться семейными делами. Особое внимание уделите своим детям. На протяжении всего этого периода вам сложно будет сосредоточиться и делать все по плану. Будьте внимательны на дорогах. Удача вас ждет в любовных делах, но есть опасностью обмана в любви. Проявляйте порядочность в отношениях.

ТЕЛЕЦ

В первой половине недели вам придется сосредоточиться на ваших делах. Сейчас вы можете начинать новые проекты, развивать свой бизнес. Приведите все в порядок. А вторая половина будет насыщена поездками и интересными мероприятиями. На выходных возможны встречи с родственниками. Главное, на этой неделе вам нельзя быть слишком категоричными и идти на разрушение всего сделанного ранее.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе откажитесь от лени и бездействия, лучше стройте планы и четко придерживайтесь их. И тогда удача во всех делах не заставит себя ждать. Смело начинайте новые проекты, развивайте свой бизнес и профессионализм. Этот период может подарить вам знакомства с интересными людьми. Но здесь вам стоит прислушаться к внутреннему голосу, поскольку одни из них принесут в вашу жизнь большие возможности, а другие обман. Опасайтесь краж.

РАКИ

Успех в делах на этой неделе будет зависеть от правильно принятых вами решений. Не поддавайтесь лени и безответственности. Лучше планируйте все ваши дела и четко воплощайте их в жизнь. Интересные предложения могут быть в финансовых вопросах, где вам могут открыться новые возможности. Все тщательно проверяйте, чтобы не стать жертвой авантюристов.

ЛЬВЫ

На этой неделе образуется парад планет в вашем знаке зодиака, и конечно, именно вы можете попасть в эпицентр всех важных событий. Такое положение планет на растущей Луне даст вам возможности реализации любых планов, вы можете получить прекрасный результат своих стараний. Но здесь очень важна будет ваша духовная этика – уберите свое излишнее эго и не идите на обман, как в делах, так и в любви. Это очень важно, иначе все пойдет насмарку. Особенно это касается Львов, рожденных с 10-12 августа.

ДЕВЫ

Вся неделя для вас обещает быть достаточно активной и успешной в делах. Вы начнете много новых интересных проектов. Особую помощь вам окажут друзья, с которыми вы можете прекрасно провести выходные. Но, вам стоит опасаться тайных врагов и интриг, которые могут быть за вашей спиной. Подвергайте все строгому анализу. Также не стоит уединяться и заниматься самокопанием. Это ничего хорошего сейчас вам не принесет. Лучше чаще бывайте в компании приятных вам людей.

ВЕСЫ

Вам на этой неделе стоит четко ставить перед собой цели, планировать и активно включаться в дела. Не откладывайте все на потом. Внедряя в жизнь новые проекты, вам стоит опасаться авантюристов. Подходите ко всему ответственно. Сложности могут возникнуть в отношениях с друзьями. У студентов и учеников может быть прекрасный период для экзаменов, но при условии, если вы готовились к ним.

СКОРПИОНЫ

Хороший период для любых начинаний. Эта неделя принесет вам успех в учебе и сдаче экзаменов. Также могут быть увлекательные поездки и путешествия. Вы ощутите благосклонность вашего руководства и помощь больших людей. Но будьте осторожны с теми предложениями, которые поступят от них. Доверьтесь своей прекрасной интуиции. Также вам точно стоит отказаться от своих излишних амбиций, иначе это вам особо может навредить.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя может быть очень активна. Успех будет во всех ваших делах, особенно если вы будите делать все спланировано и четко. Все, что касается работы с иностранцами и поездками зарубеж может принести вам, как множество хороших возможностей, так и обмана - необходимо все тщательно проверять.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоит найти гармонию в себе, привести в порядок все ваши мысли и дела. Также вы можете реализовывать новые планы и проекты. Но, вам не стоит рисковать, брать кредиты или инвестировать. Опасайтесь авантюристов, особенно при оформлении важных бумаг. Уделите больше внимания своей второй половинке.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя хороша для всех ваших новых начинаний. К вам поступят интересные предложения, откроются новые возможности по работе. Стоит быть внимательными при подписании важных контрактов и бумаг, чтобы избежать ошибок или обмана. Будьте внимательны во всех вопросах и полагайтесь больше на себя.

РЫБЫ

Эту неделю вы можете посвятить себе, своему хобби и отдыху. Хорошо посещать культурные мероприятия или сходить на пляж. В общем точно не перетруждать себя. Хотя вам могут приходить интересные предложения по работе - опирайтесь на свою интуицию. Также внимательно отнеситесь к своему здоровью, особенно питанию.