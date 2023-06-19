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Період нових можливостей та спокус: гороскоп на 19 - 25 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Період нових можливостей і період випробування егоїзмом. Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН підготувала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 19 - 25 червня.

Період нових можливостей та спокус: гороскоп на 19 - 25 червня

Цитата

«Цей тиждень буде насичений астрологічними подіями. 21 червня буде день літнього сонцестояння - найкоротша ніч і найдовший день у році. У різних віруваннях цей день був великим святом і пращури надавали цій події особливої значущості. Вважалося, що він має величезну сонячну енергію і чарівні властивості.

З 21 на 22 червня астрологічно на небі утворюється парад планет: Венера, Місяць і Марс у точному з'єднанні з Чорним Місяцем (Ліліт) у знаку Лева. З одного боку, нам, у таке свято сонцестояння, дається можливість вчиться любити, проявляти милосердя. Також, це підйом великих творчих енергій і нові можливості, особливо для молодого покоління.

А з іншого боку Ліліт, планета спокуси і випробувань, багатьох може штовхнути на зради. У знаку Лева в точному з'єднанні з Марсом обман і випробування у військових питаннях і підйом его кожного з нас. Особливо небезпечно, якщо цей показник засліпить великих лідерів, що може призвести до їхніх помилок.

Тож, усім нам доведеться робити духовний і моральний вибір у всіх наших справах. Необхідно зберігати чистоту помислів і любов. Будьте дуже обережні зі своїм его цього тижня», - вважає астролог.

ОВНИ

Перша половина тижня буде у вас дуже активною, а друга більш спокійна і вам доведеться зайнятися сімейними справами. Особливу увагу приділіть своїм дітям. Протягом усього цього періоду вам складно буде зосередитися і робити все за планом. Будьте уважні на дорогах. Удача на вас чекає в любовних справах, але є небезпека обману в коханні. Проявляйте порядність у стосунках.

ТЕЛЬЦІ

У першій половині тижня вам доведеться зосередитися на ваших справах. Зараз ви можете починати нові проєкти, розвивати свій бізнес. Приведіть усе до ладу. А друга половина буде насичена поїздками і цікавими заходами. На вихідних можливі зустрічі з родичами. Головне, цього тижня вам не можна бути занадто категоричними і йти на руйнування всього зробленого раніше.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня відмовтеся від лінощів і бездіяльності, краще будуйте плани і чітко дотримуйтеся їх. І тоді удача в усіх справах не змусить на себе чекати. Сміливо починайте нові проєкти, розвивайте свій бізнес і професіоналізм. Цей період може подарувати вам знайомства з цікавими людьми. Але тут вам варто прислухатися до внутрішнього голосу, оскільки одні з них принесуть у ваше життя великі можливості, а інші - обман. Остерігайтеся крадіжок.

РАКИ

Успіх у справах цього тижня залежатиме від правильно прийнятих вами рішень. Не піддавайтеся ліні та безвідповідальності. Краще плануйте всі ваші справи і чітко втілюйте їх у життя. Цікаві пропозиції можуть бути у фінансових питаннях, де вам можуть відкритися нові можливості. Усе ретельно перевіряйте, щоб не стати жертвою авантюристів.

ЛЕВИ

Цього тижня утвориться парад планет у вашому знаку зодіаку, і звісно, саме ви можете потрапити в епіцентр усіх важливих подій. Таке положення планет на зростаючому Місяці дасть вам можливості реалізації будь-яких планів, ви можете отримати прекрасний результат своїх старань. Але тут дуже важливою буде ваша духовна етика – приберіть своє зайве его і не йдіть на обман, як у справах, так і в коханні. Це дуже важливо, інакше все піде нанівець. Особливо це стосується Левів, народжених із 10-12 серпня.

ДІВИ

Увесь тиждень для вас обіцяє бути досить активним і успішним у справах. Ви розпочнете багато нових цікавих проєктів. Особливу допомогу вам нададуть друзі, з якими ви можете чудово провести вихідні. Але, вам варто побоюватися таємних ворогів та інтриг, які можуть бути за вашою спиною. Піддавайте все суворому аналізу. Також не варто усамітнюватися і займатися самокопанням. Це нічого хорошого зараз вам не принесе. Краще частіше бувайте в компанії приємних вам людей.

ТЕРЕЗИ

Вам цього тижня варто чітко ставити перед собою цілі, планувати й активно включатися в справи. Не відкладайте все на потім. Впроваджуючи в життя нові проекти, вам варто побоюватися авантюристів. Підходьте до всього відповідально. Складнощі можуть виникнути у стосунках із друзями. У студентів та учнів може бути прекрасний період для іспитів, але за умови, якщо ви готувалися до них.

СКОРПІОНИ

Хороший період для будь-яких починань. Цей тиждень принесе вам успіх у навчанні та складанні іспитів. Також можуть бути захопливі поїздки та подорожі. Ви відчуєте прихильність вашого керівництва і допомогу великих людей. Але будьте обережні з тими пропозиціями, які надійдуть від них. Довіртеся своїй прекрасній інтуїції. Також вам точно варто відмовитися від своїх зайвих амбіцій, інакше це вам особливо може нашкодити.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень може бути дуже активним. Успіх буде у всіх ваших справах, особливо якщо ви будите робити все сплановано і чітко. Усе, що стосується роботи з іноземцями та поїздками за кордон, може принести вам як безліч хороших можливостей, так і обману - необхідно все ретельно перевіряти.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам варто знайти гармонію в собі, упорядкувати всі ваші думки і справи. Також ви можете реалізовувати нові плани і проекти. Але, вам не варто ризикувати, брати кредити або інвестувати. Остерігайтеся авантюристів, особливо під час оформлення важливих паперів. Приділіть більше уваги своїй другій половинці.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень гарний для всіх ваших нових починань. До вас надійдуть цікаві пропозиції, відкриються нові можливості щодо роботи. Варто бути уважними під час підписання важливих контрактів і паперів, щоб уникнути помилок або обману. Будьте уважні у всіх питаннях і покладайтеся більше на себе.

РИБИ

Цей тиждень ви можете присвятити собі, своєму хобі та відпочинку. Добре відвідувати культурні заходи або сходити на пляж. Загалом точно не перепрацьовувати себе. Хоча вам можуть приходити цікаві пропозиції щодо роботи - спирайтеся на свою інтуїцію. Також уважно поставтеся до свого здоров'я, особливо харчування.

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