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Переименование в Харькове: ОАСК просят признать вмешательство Института нацпамяти противоправным

Переименование в Харькове: ОАСК просят признать вмешательство Института нацпамяти противоправным

Киев  •  УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Харьковский городской совет просит признать Окружной административный суд вмешательство Института национальной памяти в наименование или переименование в Харькове противоправным. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"В производстве суда имеется дело по иску Харьковского городского совета в Институт национальной памяти. Открыто производство, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного позывного производства по вызову сторон", - сказали в пресс-службе.

Заседание состоится 9 декабря в 15:00.

Всего в заявлении истец просит признать противоправным вмешательство Украинского института национальной памяти в осуществление Харьковским городским советом, Харьковским городским головой, исполнительными органами и должностными лицами Харьковского городского совета функций и полномочий, определенных Законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", другими законами, о наименовании (переименовании) улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории города Харькова.

Как сообщалось ранее в УНН, суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

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