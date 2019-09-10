Суд скасував рішення Харківської міськради щодо перейменування проспекту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, пише УНН з посиланням на Twitter директора Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича.
“Перемога! Суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. “Визнати протиправним та скасувати Рішення Харківської міської ради Харківської області 27 сесія 7 скликання від 19 червня 2019 року № 1667/19”, — вказано у його повідомленні.
Як писав раніше УНН, у червні невідомі особи у Харкові почали замінювати таблички — з пр. Григоренка на пр. Маршала Жукова. Зазначається, що нові вказівники були знайдені на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.
Як розповів UA: Харків місцевий мешканець Сергій Тимохін, його знайомий, мешканець одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються вдертися невідомі.