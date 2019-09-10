Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова, пишет УНН со ссылкой на Twitter директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.
“Победа! Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. “Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 года № 1667/19”, — указано в его сообщении.
Как писал ранее УНН, в июне неизвестные лица в Харькове начали заменять таблички — с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова. Отмечается, что новые указатели были найдены на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.
Как рассказал UA:Харьков местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.