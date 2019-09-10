Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106030 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110685 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116948 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123281 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140620 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта

Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта

Киев  •  УНН

 • 14919 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова, пишет УНН со ссылкой на Twitter директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

“Победа! Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. “Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 года № 1667/19”, — указано в его сообщении.

Как писал ранее УНН, в июне неизвестные лица в Харькове начали заменять таблички — с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова. Отмечается, что новые указатели были найдены на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Как рассказал UA:Харьков местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.

Украинские Национальные Новости

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