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Перейменування у Харкові: ОАСК просять визнати втручання Інституту нацпам’яті протиправним

Перейменування у Харкові: ОАСК просять визнати втручання Інституту нацпам’яті протиправним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Харківська міська рада просить визнати Окружний адміністративний суд втручання Інституту національної пам’яті в найменуванні чи перейменуванні у Харкові протиправним. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.

"В провадженні суду є справа за позовом Харківської міської ради до Інституту національної пам’яті. Відкрито провадження, справа буде розглядатися за правилами спрощеного позивного провадження за викликом сторін", - сказали у пресслужбі.

Засідання відбудеться 9 грудня о 15:00.

Загалом в заяві позивач просить визнати протиправним втручання Українського інституту національної пам'яті у здійснення Харківською міською радою, Харківським міським головою, виконавчими органами та посадовими особами Харківської міської ради функцій і повноважень, визначених Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат. назв і дат історичних подій", "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", іншими законами, щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Харкова.

Як повідомлялося раніше в УНН, суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

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