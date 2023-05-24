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Проверят выполнение Украиной обязательств и обсудят дальнейшую либерализацию сотрудничества - НБУ раскрыли детали работы миссии МВФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Миссия МВФ по пересмотру программы Механизм расширенного финансирования (EFF) проведет проверку того, как Украина выполнила обязательства, предусмотренные в Меморандуме об экономической и финансовой политике, а также пересмотрит будущие шаги в либерализации сотрудничества, сообщает УНН со ссылкой на Telegram НБУ.

Детали

НБУ отмечает, что во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждено состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, внимание будет уделено мерам в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечению финансовой стабильности, а также структурным реформам для средне- и долгосрочного роста.

В рамках миссии МФВ будет обсуждено будущее постепенное смягчение валютных ограничений, возвращение в режим гибкого обменного курса и инфляционное таргетирование. Разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF.

Рассмотрению также будут подлежать меры НБУ для обеспечения стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работа по обновлению Стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками и, соответственно, укреплению механизма монетарной трансмиссии и повышению привлекательности гривневых активов. важной предпосылкой сохранения устойчивого понижения инфляции.

Большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого просмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе выполнения.

Цитата

"Мы понимаем, что ключевые задачи для нашей страны зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике. Для нас это не просто документ, а ежедневный план действий. Несмотря на ракетные обстрелы, мы ни на час не прекращаем работу и придерживаемся этого плана. Мы четко. и последовательно выполняем взятые на себя обязательства, готовые презентовать результаты нашей работы и анонсировать следующие шаги, направленные на усиление потенциала Украины на пути к Победе и экономическое восстановление", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Дополнение

Миссия будет работать как офлайн, так и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в рамках миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители Национального банка, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений

Напомним

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вчера, 23 мая, начала с представителями украинских властей работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

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