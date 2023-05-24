Перевірять виконання Україною зобов'язань та обговорять подальшу лібералізацію співпраці - НБУ розкрили деталі роботи місії МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Місія МВФ щодо перегляду програми Механізм розширеного фінансування (EFF) проведе перевірку того, як Україна виконала зобов'язання передбачені у Меморандумі про економічну та фінансову політику, а також перегляне майбутні кроки у лібералізації співпраці, повідомляє УНН з посиланням на Telegram НБУ.
Деталі
НБУ зазначає, що під час першого перегляду Програми EFF буде обговорено стан виконання Україною зобов’язань, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Зокрема, увагу приділять заходам у сферах податково-бюджетної та монетарної політики, забезпеченні фінансової стабільності, а також структурним реформам для середньо- та довгострокового зростання.
У рамках місії МФВ буде обговорено майбутнє поступове пом’якшення валютних обмежень, повернення до режиму гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування. Розробка відповідної стратегії є одним зі структурних маяків за Програмою EFF.
Розгляду також підлягатимуть заходи НБУ для забезпечення стабільної роботи фінансового сектора, включаючи проведення оцінки стійкості банківського сектору, робота з оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, управління ліквідністю, стимулювання конкуренції між банками й, відповідно, зміцнення механізму монетарної трансмісії та підвищення привабливості гривневих активів, що є важливою передумовою збереження сталого зниження інфляції.
Більшість структурних маяків, передбачених програмою EFF, які Україна мала виконати до першого перегляду, вже реалізовані або перебувають на фінальному етапі виконання.
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"Ми розуміємо, що ключові завдання для нашої країни зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику. Для нас це не просто документ, а щоденний план дій. Незважаючи на ракетні обстріли, ми ані на годину не припиняємо роботу і дотримуємося цього плану. Ми чітко і послідовно виконуємо взяті на себе зобов'язання, готові презентувати результати нашої роботи та анонсувати наступні кроки, спрямовані на посилення потенціалу України на шляху до Перемоги та економічне відновлення", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.
Доповнення
Місія працюватиме як офлайн, так і онлайн. До складу команди України, яка долучиться до робочих зустрічей у межах місії безпосередньо у Відні, а також дистанційно з Києва, увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів та інших державних органів і установ
Нагадаємо
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) вчора, 23 травня, розпочала з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.