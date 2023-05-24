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Перевірять виконання Україною зобов'язань та обговорять подальшу лібералізацію співпраці - НБУ розкрили деталі роботи місії МВФ

Перевірять виконання Україною зобов'язань та обговорять подальшу лібералізацію співпраці - НБУ розкрили деталі роботи місії МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Місія МВФ щодо перегляду програми Механізм розширеного фінансування (EFF) проведе перевірку того, як Україна виконала зобов'язання передбачені у Меморандумі про економічну та фінансову політику, а також перегляне майбутні кроки у лібералізації співпраці, повідомляє УНН з посиланням на Telegram НБУ.

Деталі

НБУ зазначає, що під час першого перегляду Програми EFF буде обговорено стан виконання Україною зобов’язань, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Зокрема, увагу приділять заходам у сферах податково-бюджетної та монетарної політики, забезпеченні фінансової стабільності, а також структурним реформам для середньо- та довгострокового зростання.

У рамках місії МФВ буде обговорено майбутнє поступове пом’якшення валютних обмежень, повернення до режиму  гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування. Розробка відповідної стратегії є одним зі структурних маяків за Програмою EFF. 

Розгляду також підлягатимуть заходи НБУ для забезпечення стабільної роботи  фінансового сектора, включаючи проведення оцінки стійкості банківського сектору, робота з оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, управління ліквідністю, стимулювання конкуренції між банками й, відповідно, зміцнення механізму монетарної трансмісії та підвищення привабливості  гривневих активів, що є важливою передумовою збереження сталого зниження інфляції. 

Більшість структурних маяків, передбачених програмою EFF, які Україна мала виконати до першого перегляду, вже реалізовані або перебувають на фінальному етапі виконання.

Цитата 

"Ми розуміємо, що ключові завдання для нашої країни зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику. Для нас це не просто документ, а щоденний план дій. Незважаючи на ракетні обстріли, ми ані на годину не припиняємо роботу і дотримуємося  цього плану. Ми чітко і послідовно виконуємо взяті на себе зобов'язання, готові презентувати результати нашої роботи та анонсувати наступні кроки, спрямовані на посилення потенціалу України на шляху до Перемоги та економічне відновлення", – зазначив  Голова НБУ Андрій Пишний.

Доповнення 

Місія працюватиме як офлайн, так і онлайн. До складу команди України, яка долучиться до робочих зустрічей у межах місії безпосередньо у Відні, а також дистанційно з Києва, увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів та інших державних органів і установ

Нагадаємо 

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) вчора, 23 травня, розпочала з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

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